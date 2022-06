Casale, 10 mln: il Napoli vuole provare ad “abbassare” la richiesta

La trattativa con Ostigard pare si sia rallentata per questioni di formula, lo scrive il quotidiano Il Mattino, anche il portale TNW conferma che il Napoli si stia muovendo in altre direzioni per il difensore centrale. Segue il gigante del Fenerbahce Min-Jae Kim, per il quale la richiesta è alta, e soprattutto ne ha avviati altri per Nicolò Casale. Primi sondaggi diretti con l’Hellas Verona: la valutazione fatta dal club gialloblù è di 10 milioni più bonus, l’intenzione di Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis è provare ad abbassarla. Su Casale ci sono anche Lazio e Monza: quest’ultimo club ha recentemente avanzato una prima offerta.