Calendario, esordio non soft, all’andata molti big match in trasferta

Se guardiamo il calendario, nel girone d’andata, ci sono match fuori casa contro le prime nove in classifica e, considerando il cammino da rullo compressore lontano dal Maradona dello scorso anno, forse non è neppure una tragedia. La partenza un po’ ostica lo è, perché pronti-via andare a Verona, poi a Firenze (alla terza) e con la Lazio (alla quinta) non fa certo sorridere Luciano Spalletti. L’esordio a Fuorigrotta sarà speciale: perché il Napoli ospiterà il Monza del cavaliere Berlusconi . Non è escluso che Hellas-Napoli possa giocarsi persino a Ferragosto, perché Dazn nelle prossime ore definirà gli orari della prima giornata che sarà spalmata (come tutte) in tre giorni: sabato 13, domenica 14 e per l’appunto lunedì 15. Poi, a novembre, ci sarà una sosta di ben 52 giorni per il Mondiale, e ripresa il 4 gennaio con la trasferta in casa dell’Inter.