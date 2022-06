CALCIO FEMMINILE – S. Braghin (all. Juventus Women): “Non dobbiamo pensare di essere da quarti di finale”

Ieri mattina a Nyon si sono effettuati i sorteggi dei preliminari della Women Champions e la Juventus di coach Montemurro ha pescato il Lussemburgo. L’Head of Operations del club bianconero, Stefano Braghin ha commentato il sorteggio. «Sarà una stagione difficile, forse la più difficile di tutte. L’asticella sarà alta come mai in passato, ma l’abbiamo alzata noi. Arriviamo da un’annata strepitosa ma non dobbiamo pensare di essere “da quarti di finale. Per questo motivo, siamo coscienti di partire dai preliminari perché il nostro ranking, al momento, ci colloca lì. Ogni partita andrà giocata con la giusta consapevolezza, sapendo che si tratta di partite secche, che dovremo subito tirare fuori tutto il nostro potenziale e che non potremo sbagliare niente. Non solo: le nostre avversarie, tutte degne di rispetto perché se sono lì significa che hanno vinto i loro campionati, saranno più preparate di noi, perché noi per forza di cose, con gli Europei e gli impegni internazionali, avremo il gruppo al completo – speriamo per loro – il più tardi possibile”.

Champions League e ovviamente, campionato: cosa significa la metafora dell’asticella? “Significa che le avversarie si stanno rinforzando molto, che noi non avremo più l’effetto sorpresa dello scorso anno, dovuto al cambio di guida tecnica, e che quindi sarà una Serie A davvero equilibrata e complicata. Dal canto nostro, noi abbiamo fatto i movimenti di mercato che ritenevamo necessari, lavorando soprattutto per rinforzare attacco e centrocampo con giocatrici duttili e d’esperienza. Da domani pensiamo a consolidare il gruppo che abbiamo, con un obiettivo in testa: la squadra che vedremo a maggio dovrà essere più forte di quella che si ritroverà fra qualche settimana».

Fonte: juventus.com