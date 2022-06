Bradley, all. Toronto: “Insigne? Non so esattamente quanto sia in forma adesso”

L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, è arrivato in Canada per iniziare la sua nuova avventura col Toronto FC. Di lui ha parlato in conferenza stampa il suo nuovo allenatore Bob Bradley: “Non so esattamente quanto sia in forma adesso, ci sono state delle comunicazioni ma fin quando non sarà qui… Credo che la prima cosa di cui occuparsi, quando avrà smaltito gli impegni con i media, sarà la valutazione fisica. A quel punto avremo un’idea migliore di come si sente“.