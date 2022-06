Bradley, all. Toronto: “Insigne non inizierà ad allenarsi prima di luglio”

E’ iniziata la nuova avventura di Lorenzo Insigne al Toronto FC, ieri infatti è sbarcato in Canada tra una folla di tifosi che erano lì ad attenderlo. Dell’ex capitano del Napoli ha parlato il suo nuovo allenatore, Bob Bradley, in conferenza stampa. “Non è ancora chiaro quando inizierà ad allenarsi. In parte si tratta di capire, ovviamente, come si sente. L’altro discorso è la fine del suo contratto col Napoli. Quindi è possibile che non inizi ad allenarsi fino al primo luglio, ammesso stia bene e sia pronto”.