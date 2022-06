Un jet privato 18 posti attende questa mattina Insigne a Roma, accompagnato dai “THE INSIGNES”

Allora, si parte. Tutto pronto, tutto organizzato dal suo nuovo club: un van andrà a prendere questa mattina Lorenzo, la sua signora, i piccoli Carmine e Christian, i quattro nonni e un po’ di amici e poi li accompagnerà a Roma. A Ciampino. Dove ad attenderli ci sarà un jet privato da 18 posti che poco dopo decollerà con destinazione Canada. Toronto. La città in cui vivrà per i prossimi quattro anni, come da contratto e salvo cambiamenti in corsa che del calcio sono la normalità. Gli Insignes non abiteranno in una villa, bensì in un appartamento in pieno centro che, a quanto pare, fa parte del complesso Four Seasons Residences: dettagli. Dettagli che però diventano interessanti perché è pur sempre di Lorenzo che si parla; l’ex capitano del Napoli partito dal vivaio e arrivato in cima, conquistando il secondo posto nella classifica dei cannonieri azzurri di tutti i tempi e in tutte le competizioni con 122 gol; e poi il quarto delle classifiche di reti e presenze in campionato (96 e 337) e di presenze complessive (434). Ha scritto la storia azzurra con inchiostro indelebile, eterno, a dispetto della fine di un contratto mai rinnovato che scadrà giovedì. La fine.

Fonte: CdS