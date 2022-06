Udinese, unica contropartita Gaetano, ma il Napoli dice no

L’Udinese lo sa che Deulofeu è in parola con il Napoli. Ma sa pure, lo ha spiegato il ds Giuntoli, che prima va piazzato Ounas. I friulani non accettano contropartite tecniche e vogliono 18 milioni cash. Ed è per questo che la rosa va prima sfoltita per poter puntare allo spagnolo. In realtà, una contropartita l’Udinese accetterebbe: Gaetano. Il 22enne ha richieste da mezza serie A ma De Laurentiis lo vuole vedere a Dimaro. Il Napoli lo ha fatto seguire a lungo durante il campionato di serie B e non solo perché un suo talento: è stato seguito proprio per capire se può essere pronto per la prima squadra. Ma occhio a un’altra operazione che potrebbe decollare nelle prossime ore: perché il Napoli ha chiesto all’Udinese del baby talento 16enne Simone Pafundi, il primo classe 2006 a debuttare in serie A. Genitori napoletani, viene considerato una delle stelle del nostro calcio giovanile.

Il Mattino