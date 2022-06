Sarà napoletano il terzo figlio di lady Jenny e Lorenzo

Vita nuova: con il Toronto potrà cominciare ad allenarsi subito, certo, mentre per la presentazione in pompa magna bisognerà attendere l’apertura dei trasferimenti datata 6 luglio. L’esordio con la sua nuova squadra, di conseguenza, andrà in scena il 10 luglio in casa con i San Jose Earthquakes, e oltre ai tifosi canadesi è certo che Napoli farà il tifo per lui. Legame infinito: radici, casa, calcio, famiglia, moglie, due figli. Più uno in arrivo che mica nascerà in Canada: sarà made in Napoli. A suo tempo, comunque: ora si va. Si parte: ciao, guaglio’. Altro che bye bye. Fonte: CdS