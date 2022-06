Quarto centrale: il cerchio si chiude intorno ad Ostigard

Il quarto centrale è operazione che va chiusa low cost, ma badando anche alla qualità: Koulibaly è destinato a restare, gli indizi portano alla sua permanenza da tempo. Ovvio, a meno che non arrivi l’offerta monstre. Cosa, sia chiaro, ancora possibile. Dunque, il cerchio si chiude sul nome di Ostigard. Il Napoli è in stand by: se il Verona abbassa le richieste di Casale, valutato attorno ai 10 milioni, sarebbe il difensore dell’Hellas il preferito. Ma il presidente Setti non sembra pronto a fare sconti. Fabian e i suoi agenti devono ancora una risposta al Napoli. Anche qui, Alvaro Torres ha ipotizzato chissà quali club pronti a sferrare l’attacco per il centrocampista, ma fino ad adesso tutto è fermo. Quindi, anche la posizione del Napoli: se non porta 25 milioni del cartellino, deve rinnovare. Altrimenti, sarà braccio di ferro. Esattamente come è successo per Milik.

Il Mattino