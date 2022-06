Porrini, ex calc.: “Broja sostituto di Osimhen? Non hanno le stesse caratteristiche”

Sergio Porrini, ex calciatore e vice allenatore dell’Albania, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Armando Broja potrebbe essere il sostituto di Osimhen? “È un calciatore di grandissima prospettiva, anche se non presenta le stesse caratteristiche di Osimhen. Broja non sarebbe forse il sostituto ideale per le qualità possedute, differenti dal nigeriano. Non è un attaccante statico, ma di movimento, possiede qualità davvero pazzesche. Lo vedrei bene al Napoli, magari anche in coppia con Victor”.