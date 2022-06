Ospina e Meret, tentennano ma a modo loro sul futuro in azzurro

In casa Napoli prosegue la questione dei rinnovi, compreso quello dei portieri, un nodo che ancora non è stato sciolto, ma che prossimamente potrebbe avere una fine. Ospina non ha ancora risposto alla proposta del club azzurro, come riporta il Corriere dello Sport, contratto biennale a 2 milioni, perchè il portiere colombiano attendeva e lo fa ancora proposte più allettanti. C’era il Real Madrid ma non si è fatto più sentire, così come altre squadre, l’attesa di AdL non sarà eterna. Su Meret invece il rinnovo è quasi pronto, contratto fino a 2o27 e aumento d’ingaggio, per il ragazzo friulano vuole restare avendo la garanzia di giocare e la presenza di Ospina certamente manderebbe tutto all’aria. Entrambi i portieri tentennano e la questione si dovrà risolvere in breve tempo, per programmare il futuro.

La Redazione