Nuove pretendenti per Demme: il tedesco potrebbe lasciare Napoli

Un infortunio in ritiro, concorrenza nel ruolo, poco fiducia del mister, tanta panchina e pochissime presenze: questa è stata la stagione vissuta da Diego Demme al Napoli quest’anno, condizioni che hanno aperto alla cessione dell’ex Lipsia. Alcune squadre italiane sono interessate al giocatore, ma anche all’estero non mancano le pretendenti per Demme: il Valencia di Gattuso, che seppe valorizzarlo nel suo anno e mezzo in azzurro, e i campioni dell’Europa League dell’Eintracht Francoforte.

Fonte: calciomercato.com