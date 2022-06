Napoli, gli “incroci Champions”: doppio pericolo Roma e Milano

Calendario della stagione, ok, ma anche gli incroci prima e dopo la Champions. In attesa del sorteggio dei gironi – che avverrà il 25 agosto prossimo – gli azzurri inaugureranno la la stagione europea il 6-7 settembre subito dopo il 5° turno di campionato in trasferta contro la Lazio. Il primo pericolo potrebbe arrivare a Milano: prima della sfida in trasferta contro i campioni d’Italia, infatti, ci sarà da giocare il secondo impegno in Champions (13-14 settembre)

L’altro pericolo potrebbe essere rappresentato da Roma-Napoli: gli azzurri saranno all’Olimpico il 23 ottobre e tre giorni più tardi saranno in campo per la quinta partita del girone di Champions, un match che potrebbe essere già decisivo per il passaggio del turno. La sesta e ultima gara europea del girone si giocherà la prima settimana di novembre, prima del match contro l’Atalanta in trasferta a Bergamo.

IL CALENDARIO

– Domenica 4 settembre 2022 – 5^ giornata Serie A Lazio-Napoli

– 6-7 settembre 2022 – 1^ giornata Champions League

– Domenica 11 settembre 2022 – 6^ giornata Serie A Napoli-Spezia

– 13-14 settembre 2022 – 2^ giornata Champions League

– Domenica 18 settembre 2022 – 7^ giornata Serie A Milan-Napoli

– Domenica 2 ottobre 2022 – 8^ giornata Serie A Napoli-Torino

– 4-5 ottobre 2022 – 3^ giornata Champions League

– Domenica 9 ottobre 2022 – 9^ giornata Serie A Cremonese-Napoli

– 11-12 ottobre 2022 – 4^ giornata Champions League

– Domenica 16 ottobre 2022 – 10^ giornata Serie A Napoli-Bologna

– Domenica 23 ottobre 2022 – 11^ giornata Serie A Roma-Napoli

– 25-26 ottobre 2022 – 5^ giornata Champions League

– Domenica 30 ottobre 2022 – 12^ giornata Serie A Napoli-Sassuolo

– 1-2 novembre 2022 – 6^ giornata Champions League

– Domenica 6 novembre 2022 – 13^ giornata Serie A Atalanta-Napoli

IlMattino.it