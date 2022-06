Meluso, ex calc.: “Verde al Napoli? E’ un talento italiano, è maturato tanto ed è pronto”

Mauro Meluso, ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Ci sono possibilità di vedere Verde al Napoli? “Credo che Daniele abbia svolto un percorso particolare. Dopo le esperienze all’estero, sono due anni ormai che è giunto in Italia e sta facendo bene. Ho avuto la fortuna, attraverso il suo agente Luigi Lauro, attento alle esigenze del giocatore, di averlo condotto in Liguria allo Spezia con una cifra irrisoria, aderendo al decreto crescita in modo straordinario. È stata un’operazione vantaggiosa per il club, in virtù del decreto attuato. Daniele è un talento italiano, è maturato tanto ed è pronto per una squadra di vertice, soprattutto per le sue abilità tecniche”