Lorenzo già in campo a luglio e il debutto sarà tra le mura amiche

Bye bye: magari all’inizio suonerà strano, per carità, però Lorenzo Insigne dovrà abituarsi sin da domani a salutare così. Eh già, ci siamo: oggi Lorenzino partirà per il Canada a bordo di un jet privato messo a disposizione dal suo nuovo club, il Toronto F.C. Non sarà solo, ovviamente: moglie, figli, genitori, suoceri e qualche amico lo accompagneranno in un’avventura che rappresenta una svolta di vita ma anche un affascinante azzardo professionale: non giocherà più nel Napoli, il suo Napoli, e con la Nazionale non andrà al Mondiale; non giocherà più la Champions e al massimo affronterà qualche vecchia e gloriosa conoscenza tipo Pato o Higuain. La sua squadra, tra l’altro, al momento occupa il penultimo posto della Eastern Conference della Mls, a un solo punto dal fondo, e tutti vedono in lui una speranza, una luce. L’esordio andrà in scena il 10 luglio al BMO Field di Toronto con San Jose, all’1.30 italiana, ma la notte non porterà consiglio: vederlo a 31 anni con la maglia rossa di una squadra canadese, a 7.265 chilometri da Napoli, forse innescherà soltanto il gioco dei rimpianti. O forse no, chissà. Ma il legame è sempre più forte: pare che lady Jenny sia in dolce attesa e tra un po’ la famiglia si allargherà. Evviva. E baby Insigne, ovviamente, nascerà a Napoli.

Fonte: CdS