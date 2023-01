Le verità di Higuain: “Con la Juve tenevo dentro la pancia per le foto. Insulti a Napoli? Ho segnato 6 gol in 8 partite contro”

Nel corso dell’intervista rilasciata per Tyc Sport Gonzalo Higuain ha parlato della sua avventura in Italia tra Juventus, Napoli e Milan, con un aneddoto particolare riguardo al suo periodo bianconero: “Alla Juventus è dove sono stati più esigenti sul peso. Mi facevano foto ogni anno, ma mi piacevo perché sapevo come sarebbe andata a finire… Con 30 gol. A volte tenevo dentro la pancia per le foto“. Trai i migliori allenatori avuti in carriera anche Maurizio Sarri, che lo portò a realizzare 36 gol in una singola stagione con il Napoli. Ecco i retroscena del trasferimento alla Juventus sentito come un tradimento dai tifosi partenopei: “Me ne sono andato dopo aver segnato 36 gol in una grande squadra, eppure non eravamo diventati campioni. Mi chiedevo cos’altro dovessi fare e quando la Juventus è arrivata non c’era spazio per dubitare. Non l’ho mai fatto, anche se è stata una decisione che mi è costata. Nella vita, però, il male torna tutto indietro: vedi gli insulti e l’odio ricevuto dai tifosi del Napoli, ma poi in otto partite ho segnato sei gol contro di loro“. Uno score che dimostra come Higuain fosse uno dei migliori attaccanti in Serie A in quegli anni. Infine, il Pipita ha scelto anche quali giocatori vorrebbe alla sua partita di addio al calcio: “Ronaldo il Fenomeno, Buffon e Sergio Ramos“.

