Jacobelli: “Calendario Napoli? Si tratta di capire con quale squadra partirà Spalletti”

Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Calendario asimmetrico? Più che questa questione, dobbiamo valutare il fatto che la stagione comincerà di fatto il 1 luglio, poi la sosta di circa 40 giorni per il Mondiale. È un’anomalia assoluta per come è abituato il calcio. Credo sia difficile fare valutazioni sulla difficoltà del calendario del Napoli perché il mercato non è ancora aperto, si tratta di capire con quale squadra partirà Spalletti il 13 agosto perché ci sono molti punti interrogativi”.

“Dichiarazioni di De Laurentiis e Spalletti? Un tifoso del Napoli deve essere realista e attenersi ai fatti nelle sue valutazioni. In questo momento se il Napoli non scioglie i nodi che si chiamano Koulibaly, Mertens e Ospina, continuano ad alimentare questo clima di incertezze”.