Insigne, ci siamo: a Toronto lo aspettano, lui ed il tiro a giro!

A spingere Lorenzo Insigne, poi, ci penserà anche la colonia napoletana che già freme all’idea di incontrare il nuovo idolo. Il covo dei tifosi azzurri a Toronto è il bar «Gatto nero» di Michele Raviele, avellinese di origini ma canadese di nascita. «Lorenzo non solo sarà la star del Toronto, ma farà salire di livello tutto il campionato americano: ne avevamo un gran bisogno. Era impensabile poter contare su un giocatore con le sue qualità. E poi dal Napoli al Toronto: è un sogno che si avvera per noi», aggiunge Michele. Accanto a lui, altrettanto emozionato, c’è Carmine Posillipo, anche lui originario di Napoli ma canadese oramai da generazioni. «Sono tifoso di Napoli e Toronto e adesso, con l’arrivo del Magnifico, avrò un motivo in più per non perdere nemmeno una sua partita allo stadio». Carmine è ospite fisso nell’impianto di Toronto. «Aspettiamo con ansia il suo primo gol con il tiro a giro per poter inventare un nuovo slogan tutto americano, tutto per lui. Lorenzo ha un compito importante, perché con le sue giocate dovrà risollevare le sorti del Toronto. Tutti si aspettando tanto da lui. Le magliette con il numero 24 non sono ancora in vendita, ma siamo sicuri che non appena lo saranno andranno sold out. Una cosa è certa: alla sua prima partita, indosserò la tuta del Napoli», promette Carmine, al quale già brillano gli occhi.

Il Mattino