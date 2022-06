Il Napoli dovrà attendere il girone di ritorno per incontrare le big in casa

Il nuovo calendario della Serie A ha acceso i riflettori sulle avversarie degli azzurri, che partiranno a ferragosto da Verona contro l’Hellas e inaugureranno lo stadio di Fuorigrotta una settimana più tardi con il Monza neopromosso. Il primo big match attende Osimhen e compagni già al terzo turno del campionato, a Firenze contro la Fiorentina il 28 agosto, poi la trasferta contro la Lazio il 4 settembre. I campioni d’Italia attenderanno gli azzurri il 18 settembre a San Siro, poi la sfida alla Roma il 23 ottobre all’Olimpico, come riportato da ilmattino.it.

Il Mondiale inQatar interromperà il campionato a novembre, il Napoli chiuderà la prima fase il 13 novembre nella sfida contro l’Udinese e tornerà in campo a inizio gennaio da Milano con la trasferta contro l’Inter. Doppio turno lontano da casa, una settimana dopo c’è la Sampdoria a Genova, poi l’ultima grande sfida del girone d’andata contro la Juventus al Maradona il 15 gennaio, prima di concludere il girone d’andata contro la Salernitana all’Arechi.