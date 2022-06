FIFA – Dal 1 luglio in vigore il nuovo regolamento sui trasferimenti dei calciatori

Dall’1 luglio entrerà in vigore il nuovo regolamento Fifa che riguarda i trasferimenti temporanei dei calciatori. Saranno ammessi solo prestiti della durata massima di una stagione, con tracciabilità di tutte le condizioni economiche previste per riscatto, facoltativo e obbligatorio, come riporta oggi il Corriere dello Sport.

Per il 2022-23 ogni club potrà tesserare/cedere fino a 8 calciatori in prestito; massimo 3 calciatori in entrata/uscita verso uno stesso club. Sono esclusi dalla limitazione gli under 21 e i calciatori cresciuti nel vivaio del club.