EURO UNDER 19 – Italia-Francia 1-4, assist di Ambrosino e in campo per 70 minuti

Questo pomeriggio in Slovacchia è scesa in campo per la terza gara della fase a gironi tra l’Italia e la Francia, categoria Under 19. Gli azzurrini erano matematicamente qualificati ai prossimi mondiali Under 20 del prossimo anno, ma si giocavano il primato con i transalpini. La squadra di Nunziata sblocca la gara con Volpato, su assist di Ambrosino. La Francia però si dimostra più forte e ribalta con le reti di Da Silva, doppietta di Tchouna e Arconte. Gli azzurrini colpiscono la traversa con Coppola, ma poco altro. In semifinale probabile sfida contro l’Inghilterra. Il classe 2003 Ambrosino ha giocato 70 minuti, confermando buone sensazioni, dove in tre gare ha fatto un gol, un un assist e colto la traversa.

Italia U19-Francia U19 1-4

16′ Volpato (I), 24′ Da Silva (F), 37′ e 68′ Tchaouna (F), 79′ Arconte (F)

Italia (4-3-1-2): Zacchi; Turicchia; Stivanello, Coppola, Fontanarosa; Terracciano, Degl’Innocenti, Fazzini (81′ Giovane); Baldanzi; Volpato, Ambrosino (70′ Miretti). All.: Nunziata

Francia U19 (4-3-3): Lienard; Pereira, Zoukrou, Camara, Semedo Varela; Da Silva (76′ Arconte), Bondo (83′ Ben Seghir), Diouf; Ba, Tchaouna (76′ Virginius), Cissé (76′ Adeline). All.: Chauvin

Arbitro: Antonio Nobre (Portogallo)

Ammoniti: Turicchia (I), Ba (F), Degl’Innocenti (I), Bondo (F), Pereira (F), Fontanarossa (I)