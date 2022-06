E quello del portiere, più che nodo, diventa matassa da sbrogliare

Un portiere e un difensore centrale. Numericamente questo manca alla rosa del Napoli. Nessun ripensamento di Ospina. Il club al momento si ritrova con un solo portiere e per di più scontento e in scadenza. Pastorello, manager di Meret, neppure vuole pensare all’ipotesi di una quarta stagione da riserva al Napoli o anche in ballottaggio eterno con un altro portiere. Quindi, frena sul rinnovo e non per intoppi di natura economica, bonus che ballano o commissioni. De Laurentiis e Giuntoli pare non abbiano fretta: Meret può pure iniziare a scadenza (è la moda del momento) e poi se ne può parlare strada facendo. Ma chi affiancargli? Sirigu non vuole fare la balìa a Meret: accetta il Napoli, ma a condizione che si possa giocare il posto di numero 1. Uno strano clima di attesa, insomma, per tutti. C’è un’altra trattativa che si riapre, quella per Luis Maximiano perché il Granada ha improvvisamente dato la disponibilità per un prestito e a queste condizioni anche il Napoli si mette in fila.

Il Mattino