Ciro, il napoletano, premiato oggi a Venezia con il Leone d’Oro

Ciro è tornato a Roma, è di passaggio. E’ rientrato dalla vacanza in Sardegna, stamattina sarà a Venezia, riceverà il Leone d’Oro per meriti sportivi. L’ultrabomber della Lazio ripartirà subito per una seconda fase di vacanze, sarà a Formentera e incrocerà Simone Inzaghi e la sua famiglia. Ciro ha completato la riabilitazione dopo l’infortunio di fine stagione. Sarà presente al raduno del 3 luglio e partirà con la squadra il 5 luglio. L’arrivo ad Auronzo è previsto in serata. La Lazio rimarrà in ritiro fino al 22 luglio. A fine luglio è previsto un altro mini-ritiro in Austria. Ultimi giorni giorni di relax, poi una nuova stagione e nuovi record. Ciro ripartirà da capocannoniere, proverà a difendere nuovamente lo scettro. Fonte: CdS