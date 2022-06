Cannavaro crede nel vivaio azzurro e su Ambrosino: “Ci vuole napoletanità nella squadra”

Cannavaro e la NAPOLETANITÀ

È quella che spesso chiede Aurelio De Laurentiis, orfano dalla prossima stagione dell’unico napoletano in rosa (con Marfella) nel 2021-2022. «L’assenza di Insigne è importante ma ci sono tanti giovani che stanno arrivando dalla Primavera – su tutti Ambrosino – che ci possono far ben sperare. Speriamo li facciano giocare, perché si può crescere anche qui, non solo in altre squadre» ha continuato Fabio, che nell’ultimo mese ha messo alle spalle i rumors che lo volevano sulla panchina della Polonia e poi su quella dell’Espanyol, in Liga. Fonte: Il Mattino