CALCIO FEMMINILE – Da oggi in vendita i biglietti di Italia-Spagna

Prosegue a Castel di Sangro la preparazione dell’Italia del c.t. Milena Bertolini, in vista dell’amichevole contro la Spagna. Le azzurre giocheranno al “Patini”, fischio d’inizio alle ore 17,00, unico test amichevole in vista dell’Europeo in Inghilterra. Le azzurre debutteranno contro la Francia il 10 Luglio Rotherham, seconda sfida contro l’Islanda il 14 a Manchester e infine contro il Belgio il 18. Ecco i prezzi dell’amichevole contro le iberiche.

Biglietti e prezzi

TRIBUNA COPERTA

Euro 5

TRIBUNA COPERTA RIDOTTO

Euro 1

DISTINTI

Euro 5

DISTINTI RIDOTTO

Euro 1

I biglietti ridotti sono riservati alle donne, ai ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 1° luglio 2004) ed agli Over 65 (nati prima del 1° luglio 1957).

Tessere federali e tessere CONI (aventi diritto al posto in Tribuna d’Onore)

I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2022 con diritto al posto in Tribuna d’Onore potranno accedere alla stessa – fino ad esaurimento dei posti disponibili – o nella Tribuna Laterale Coperta, ritirando il tagliando d’ingresso presso il botteghino accrediti dello stadio ‘Teofilo Patini’ il 30 giugno dalle ore 14 alle ore 18.30.

Tessere federali e tessere CONI (non aventi diritto al posto in Tribuna d’Onore)

I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2022 non aventi diritto al posto in Tribuna d’Onore, avranno accesso al settore Distinti – fino ad esaurimento dei posti disponibili – ritirando il tagliando d’ingresso presso il botteghino accrediti dello stadio ‘Teofilo Patini’ il 30 giugno dalle ore 14 alle ore 18.30.

Fonte: figc.it