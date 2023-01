CALCIO FEMMINILE – A. Caruso (centr. Italia): “Le gare di Women Champions mi serviranno in vista dell’Europeo”

Prosegue la preparazione dell’Italia del c.t. Milena Bertolini, in vista del test amichevole contro la Spagna del Primo Luglio che si giocherà al “Patini” di Castel di Sangro. Ieri ai microfoni di Sky Sport le parole della centrocampista azzurra e della Juventus Arianna Caruso. “È stata una una lunga stagione, abbiamo giocato davvero tante partite, ma questo è lo sprint finale e penso che le energie e la voglia le trovi dentro di te. Per arrivare ad affrontare questo Europeo le partite internazionali sono servite tantissimo. Affrontare squadre come il Lione e il Wolfsburg ci ha fatto crescere sotto tanti punti di vista. Il mio obiettivo è sempre quello di dare il massimo, sia se gioco dal primo minuto sia se entro a partita in corso. Penso che l’obiettivo sia far bene e ci proverò con tutta me stessa”.

