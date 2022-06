Birindelli, ex calc.: “Zanoli? Ci penserei due volte prima di lasciarlo partire in prestito”

Alessandro Birindelli, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sue frequenze di 1 Station Radio.

Fabian Ruiz possibile colpo della Juve a centrocampo con Pogba? “Alla Juve serve dinamismo in quel ruolo, percio credo che questa coppia non si formerà”.

Per quanto riguarda il Napoli, sarebbe meglio per Zanoli essere ceduto in prestito? “Dipende dal Napoli e dalla sua volontà di avere una rosa competitiva e carismatica o meno. Ci penserei due vole prima di lasciar partire in prestito questo calciatore, anche Alessandro non dovrebbe considerare l’idea di andare a giocare altrove”.

Cosa non ha funzionato al Napoli in questa stagione per vincere lo scudetto? Quali sono, invece, le prospettive per la prossima annata? “Spalletti ha perso la bussola per la rosa non troppo omogenea e per i tanti spostamenti dei propri calciatori adattati in alcuni ruoli del campo. Il Napoli ha sofferto per questo problema, in particolare con le big e nei momenti cruciali. Obiettivamente, il tecnico ha comunque svolto un operato eccezionale, la stagione appena conclusa è servita da lezione per la prossima”.