Bigon, ex dirig. Napoli: “Scudetto al Napoli? Ci spero da un po’ di anni”

Riccardo Bigon, ex dirigente del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Scudetto al Napoli? Ci spero da un po’ di anni, ci ho sperato anche quando ero lì e si poteva raggiungere in uno degli anni trascorsi. Nell’ultima stagione il Napoli poteva vincerlo. Come diceva Benitez bisogna nuotare per non morire, la capacità di reggere 10 mesi a quei ritmi lì non è facile. Dal punto di vista tecnico è stato fatto quello che si doveva fare questa stagione. Penso che essere tornati in Champions League permetta al club di essere sempre ai massimi livelli del calcio europeo. Un club deve tentare di restare a quei livelli lì il più a lungo possibile. Noi ce lo abbiamo portato e quelli che lavorano adesso al Napoli lo stanno tenendo in alto”.