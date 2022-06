Angelo Caruso (sind. Castel di Sangro): “Il 30 Luglio amichevole di lusso per il Napoli”

Il Napoli sarà dal 23 Luglio al 6 Agosto a Castel di Sangro per il secondo ritiro estivo, in vista del campionato che inizierà tra il 13 e il 14 Agosto, dove gli azzurri debutteranno al “Bentegodi” contro l’Hellas Verona. Saranno in tutto 4 le amichevoli in terra abruzzese, il 30 Luglio contro il Maiorca, come confermato dal sindaco Angelo Caruso: «Sulle date delle altre amichevoli non abbiamo ancora certezze. Prima della gara con gli spagnoli dovrebbero giocarsi almeno altre due amichevoli. Eccetto il giorno di riposo avremo sempre facile accesso per gli allenamenti. Lo stadio sarà a pieno carico con 5mila spettatori. Stiamo vedendo di allargare la capienza fino a 7mila persone».

La Redazione