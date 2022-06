UFFICIALE – Paolo Montero nuovo allenatore della Juventus Primavera

Alla Continassa c’è movimento anche sulle panchine del settore giovanile. Cambieranno allenatore, infatti, le due principali formazioni del vivaio. La novità più consistente riguarda la Under 19, dopo l’addio di Andrea Bonatti, che ha guidato i ragazzi fino alla Final Four di Youth League. Il suo posto sarà preso da Paolo Montero, grande ex difensore bianconero con 278 presenze tra il 1996 e il 2005. L’Under 23, che ha salutato Lamberto Zauli, nuovo tecnico del Südtirol neopromosso in serie B, sarà affidata a Massimo Brambilla, reduce da una straordinaria esperienza con la Primavera dell’Atalanta.

Fonte: F. Bonsignore CdS