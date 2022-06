Scommesse Serie A – Quote scudetto, la Juve torna in…quota!

A poco meno di due mesi dall’inizio della nuova stagione, e con il calciomercato che attende di partire ufficialmente, la Serie A si preannuncia una corsa a due con Inter e Juventus davanti a tutte nella griglia delle favorite per lo scudetto, almeno secondo gli esperti Sisal. I nerazzurri di Simone Inzaghi si affidano all’ariete Romelu Lukaku e partono in pole position per la conquista del tricolore, data a 2,75, come peraltro la squadra guidata da Max Allegri. Parte leggermente indietro, al momento, il Milan campione d’Italia, che si trova a 3,75, mentre è più staccato il Napoli, la cui vittoria pagherebbe nove volte la posta. Josè Mourinho, dopo aver regalato alla Roma la Conference League, proverà ad alzare l’asticella mail quarto scudetto giallorosso è offerto a 16. Ancora più indietro l’Atalanta, data a 25, e la Lazio, che si gioca a 33.

Si legge su (ANSA).