RADIO MARTE – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “L’anno prossimo per il settore giovanile ci sarà anche l’Under 18”

Nel corso di Radio Marte, durante il programma “Si Gonfia la Rete”, condotto da Massimo D’Alessandro e dall’esterno Raffaele Auriemma, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Spesso siamo stati a Dimaro e vengono visionati i ragazzi del settore giovanile. Non è da scartare l’ipotesi che Ambrosino possa essere visto, anche se come Gaetano e Zerbin dovrà fare un po’ di gavetta. Ha fatto un grande campionato e ha conquistato con largo anticipo il pass del mondiale U20 grazie al suo gol. È un ragazzo che può ricoprire diversi ruoli, ha anche una buona elevazione abbinata a una freddezza impressionante. Il Napoli vuole migliorare il settore giovanile. Si aggiungerà anche l’U18, campionato vinto dalla Spal. Come ha riportato il nostro redattore Marco Lepore, l’U15 verrà confermato Sorano, mentre negli U16 e U17 ci saranno dei cambi. Nell’U18 potrebbe esserci Tedesco, mentre in Primavera verrà confermato Frustalupi e inoltre bisognerà vedere all’opera per la prossima stagione diversi 2004. Chissà che l’U18 non tiri fuori qualcosa di interessante”.

