Pausa di riflessione con Ostigard, si valuta Casale del Verona

De Laurentiis è a Los Angeles, sul tavolo, le carte dell’inchiesta Osimhen. È tranquillo. Dall’America procede anche nelle operazioni di mercato: con Ostigard c’è una pausa di riflessione e si sta valutando Casale del Verona. Il patron azzurro ha contattato gli scaligeri per parlarne. Il centrale viene valutato circa 10 milioni di euro ed è un difensore che ha colpito molto il club azzurro. Al Napoli manca ancora un difensore per riempire l’ultima casella, quella del quarto centrale che, salvo imprevisti, sarà uno tra Ostigard e Casale. Per il resto, tutto tace sia sul fronte di Fabian che di quelli di Ospina e Mertens. Intanto, il Napoli prova a chiudere il rinnovo con Meret: prima di firmare il portiere vuole la garanzia di una stagione da titolare. L’impressione è che le parole di Spalletti abbiano frenato sulla via del prolungamento.

Il Mattino