Ospina-Meret e Mertens, le nubi si dissolveranno dopo il 30 Giugno

In casa Napoli ci sono diversi casi da risolvere e ancora oggi non c’è la certezza definitiva, però c’è una data per avere qualche risposta, ovvero dopo il 30 Giugno. Ad esempio per il portiere, secondo il CdS, Ospina ancora oggi non si è fatto sentire e la sensazione è che difficilmente rinnoverà il contratto, anche se richieste non ne ha ricevute. Meret invece da tempo c’è il rinnovo del contratto in freezer, fino al 2027, ma aspetta che si risolve la questione del colombiano, per poi prendere una decisione. Anche Mertens non c’è certezza, il belga non si è più fatto sentire, dopo la famosa mail mandata al Napoli, ma anche nel suo caso nessuna offerta. Dal Primo Luglio insomma le certezze saranno di più, basta solo attendere.

La Redazione