C’è spazio anche per le ultime sul mercato della Salernitana sull’apertura odierna de La Città: “Milik, il Marsiglia spinge per Salerno. E Djuric tentenna”. Ne scrive anche TMW. Insomma, quella che veniva definita semplice suggestione, potrebbe diventare una concreta ipotesi per l’attacco granata, tanto che lo stesso Marsiglia avrebbe cominciato a caldeggiare questa soluzione per il centravanti ex Napoli. Resta in bilico, intanto, il futuro di Milan Djuric.