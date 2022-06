Mertens, retroscena dal Messico: «5 milioni, ma Dries ha detto no»

«Dries Mertens in Messico farebbe faville come Gignac. Avevo il mandato di un club messicano disposto a dare 4-5 milioni di ingaggio a Dries, ma il suo entourage non è mai voluto sedersi a parlare». Queste le parole di Alessandro Monfrecola, agente Fifa e intermediario di mercato che parla del caso Mertens. «Dal Messico lo vogliono, ma Dries nutre un grande amore per il Napoli. E questo non può che essere una bella notizia per gli azzurri e per noi tifosi».

Fonte: Mattino.it