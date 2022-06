L. Marchetti, giornalista: “C’è interesse, ma c’è distanza di 6/7 milioni”

A Radio Marte è intervenuto il giornalista di ‘Sky Sport’, Luca Marchetti: “ Bisogna lasciare aperta qualsiasi possibilità anche che Koulibaly non rinnovi e vada a scadenza con il Napoli. Deulofeu interessa al Napoli, ma al momento c’è una distanza eccessiva: 6/7 milioni di euro. La stringente necessità di prenderlo non c’è, visto che Mertens non è ancora andato via. Oggi nessuna società ha le forze per fare grandi investimenti, la maggior parte deve prima vendere per comprare. Non si è mai parlato del FairPlay finanziario: tutte le squadre italiane dovranno discutere con la Uefa perché sarà molto più rigido. Non credo che se vada via Koulibaly anche Spalletti se ne andrà, ma sicuramente non migliorerebbero i rapporti tra Spalletti e De Laurentiis. Il tecnico si è già speso tanto per far rimanere il difensore.”

Fonte: Radio Marte