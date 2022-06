Juan Jesus si allena in Brasile: vuole essere al meglio per il ritiro

Nonostante le meritate vacanze Juan Jesus non si ferma e ha scelto di allenarsi anche in Brasile con il suo storico personal trainer per essere al meglio per i primi di luglio, quando il Napoli si ritroverà a Castel Volturno per poi partire per il ritiro. Voluto da Spalletti per completare la difesa azzurra e accolto con scetticismo, Juan Jesus ha saputo far ricredere tutti compensando l’assenza di Koulibaly senza farlo rimpiangere e sfoderando prestazioni di grande livello. La società ha scelto di premiarlo con il rinnovo del contratto.

Fonte: Il Mattino