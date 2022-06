Il Napoli pensa ad un croato a costo zero per la difesa, su di lui anche il Monza

Nel mirino del Napoli è finito il difensore croato Domagoj Vida, che si libererà a zero dal Besiktas. La società partenopea potrebbe concludere un’altra operazione “alla Juan Jesus“, ma resta da chiarire ancora il futuro di Koulibaly e come si concluderà la trattativa per Ostigard. Intanto, su Vida si registra l’interesse anche del Monza, con Galliani che vorrebbe un profilo internazionale per completare il pacchetto difensivo.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com