FourFourTwo – Koulibaly è sul podio tra i migliori africani dell’anno. Presente anche Osimhen

Come al termine di ogni stagione, è FourFourTwo – portale specializzato internazionale – a redigere la classifica dei migliori calciatori africani attualmente in circolazione. Sono due gli azzurri presenti nella Top 10, innanzitutto Kalidou Koulibaly: il difensore di Luciano Spalletti si prende l’ultimo gradino del podio, dietro a Momo Salah e al connazionale Sadio Mane, appena passato dal Liverpool al Bayern Monaco. «Potrebbe giocare in tutte le squadre del mondo, il Napoli deve essere riconoscente ad averlo ancora a disposizione» si legge nella descrizione di Koulibaly. Presente nella lista di FourFourTwo anche Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano è al nono posto della speciale graduatoria. Mattino.it

