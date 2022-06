Demme, Valencia in pressing ed in netto vantaggio

L’agente di Diego Demme ha più volte ribadito che non vi sono stati contatti con il Valencia e che del futuro del suo assistito ne parlerà con il Napoli. L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, invece, parla di un Valencia in pressing. Sul suo sito si legge:

Diego Demme vuole lasciare il Napoli. E Rino Gattuso spinge per averlo a Valencia. Su questa traccia si lavorerà, con calma, nei prossimi giorni, quando il club di De Laurentiis avrà chiarito altre situazioni. Demme ha avuto altri sondaggi, ma non ci sono margini per colmare l’attuale distanza. Il discorso vale per l’Eintracht che ci ha provato, il Valencia ha un vantaggio considerevole.