D’Amico, ag: “Kvaratskhelia? E’ un 2001 di grande prospettiva”

Andrea D’Amico, intermediario di mercato, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “E’ un mercato che sta partendo a rilento, ma non è una sorpresa visti i tanti problemi che hanno colpito il nostro movimento, tra virus, guerra e mancata qualificazione ai Mondiali. Ero preparato, me l’aspettavo. Kvaratskhelia? E’ un 2001 di grande prospettiva, ha qualità e adesso può dimostrare il suo valore in un campionato difficile come quello italiano. Mertens? E’ una questione di cifre, lo ha detto anche il presidente. Il Napoli spera che Dries non abbia tutte queste alternative e gioca un po’ al ribasso in sede di rinnovo. Koulibaly? Sono valutazioni che competono ai dirigenti e alla proprietà, è un giocatore molto forte e dipende dalle alternative che hai”.