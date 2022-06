Nuova e inedita pretendente per Andrea Petagna. Secondo quanto riferito da Fotomac, quotidiano turco, e riportato da TMW, c’è una squadra che si sta interessando al centravanti del Napoli, si tratta del Besiktas. Per l’allenatore Ismael, sarebbe perfetto come centravanti titolare e di riferimento nel suo 3-4-3. In serie A, la punta azzurra, piace alla Sampdoria ed è monitorata anche da Torino e Monza.