D. Ambrosino, papà di Giuseppe: “Speriamo si possa mettere in luce, poi dipenderà da Spalletti”

A Radio Marte, è intervenuto, padre digiocatore di proprietà del Napoli: “ Giuseppe ha disputato una bellissima stagione, 20 gol di cui molti importanti. Sta tirando ormai la carretta da un anno, senza mai fermarsi. Appena finito il campionato fece 5 giorni di vacanza, poi è partito subito con la nazionale. Ora non sappiamo se andrà in ritiro con il. La nostra speranza è quella di fare bene e stare nella prima squadra del Napoli , lui sa bene che la società azzurra ha in mente la giusta strada per lui. Spero che si possa mettere in luce e poi quello che succede dipenderà da Spalletti .”