D. Ambrosino, papà di Giuseppe: “Il suo destino è uno solo: fare goal!”

A Radio Marte, è intervenuto Domenico Ambrosino, padre di Giuseppe Ambrosino giocatore di proprietà del Napoli: “Le caratteristiche di Giuseppe? Può fare qualsiasi ruolo in attacco, sa proteggere bene la palla, può fare sia la prima che la seconda punta. Da 5/6 anni dico che nelle movenze mi ricorda Higuain, non quel centroavanti da area di rigore ma uno che sa fare bene l’ultimo passaggio e vede la giocata prima degli altri. Le qualità ci sono, però spero che si prenda prima il diploma perché il calcio è un mondo difficilissimo. Non so che opinione ha Spalletti di lui, però per convocarlo due volte avrà visto qualcosa di buono. Il suo destino è uno solo: deve fare gol. A Procida non è mai successo che un ragazzo arrivasse a questi traguardi, seppur piccolissimo. Ha iniziato con me qui, ha fatto due anni e poi a nove anni è partito per la sua avventura. Per i sacrifici che ha fatto merita davvero tanto”.

Fonte: Radio Marte