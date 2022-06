Caso Osimhen: Liguori e Palmieri convocati ieri dai Pm

I pm Piscitelli e De Falco hanno convocato ieri i due attaccanti Liguori e Palmieri – persone informate sui fatti – e a seguire toccherà a Manzi e Karnezis. Il poker delle contropartite tecniche di un affare da 71.250.000 euro così articolato: in cambio di Osimhen, nel 2020 il Napoli trasferì al Lilla 50 milioni cash e i cartellini di Karnezis (valutato 5.130.000); dei ragazzi della Primavera, Palmieri (7 milioni) e Manzi (4 milioni); e del giovane Liguori (4 milioni). Anche i pm di Napoli, come la Procura Federale, ipotizzano plusvalenze fittizie. La cessione di Osi, conclusa dall’ex proprietario del Lille, Gerard Lopez, è già al centro di un’inchiesta in Francia, nel mirino della procura della città francese: non a caso alla perquisizione della sede sportiva del Napoli di Castel Volturno, eseguita martedì in parallelo con quella nella sede di Roma della FilmAuro, abbiano assistito due funzionari della della Direction zonale de police judiciaire Nord di Lille (DZPJ).

Fonte: CdS