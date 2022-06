CALCIO FEMMINILE – L’Italia Under 16 vince, convince e sfiderà in semifinale il Messico

Ieri pomeriggio l’Italia Under 16 di mister Jacopo Leandri ha affrontato l’India per la sesta edizione del ‘Female Football Tournament’ a Gradisco d’Isonzo. Le azzurrine hanno vinto per 7-0. In gol: Rossi, Lombardi e Dragoni. Nella ripresa arriva la doppietta di Zamboni, Sciabica e Pellegrino. L’Italia domani in semifinale sfiderà il Messico alle ore 17,00. A fine gare le parole del c.t. Jacopo Leandri: “Cominciamo col dire che la partita si è messa subito in discesa per aver sbloccato il risultato dopo 12’ di gioco, poi noi l’abbiamo resa più facile di quello che era perché questa è una squadra di qualità, tecnicamente molto dotata. Sono tutte ragazze nate nel 2006, la vittoria ce l’hanno nel Dna”.

Mercoledì 22 giugno

Match 1 -Ore 18.30 ITALIA-India 7-0 (Gradisca d’Isonzo)

Match 2 – Ore 18.30 Cile-Messico 1-1 (5-4 dcr) (Cervignano)

Venerdì 24 giugno

Match 3 – Ore 18.30 Cile-India (Aquileia)

Match 4 – Ore 17:00 Italia-Messico (Savogna d’Isonzo)

Domenica 26 giugno

Match 5 – Ore 16.30 Perdente Match 1-Perdente Match 2 (Villesse)

Match 6 – Ore 18.30 Vincente Match 1-Vincente Match 2 (Gradisca d’Isonzo)

Fonte: figc.it