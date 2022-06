Accordo col norvegese, ora tocca al Brighton accettare l’offerta. Il ct Solbakken conferma

Sotto con il Brighton. Il club che ne detiene il cartellino sin dal 2018 ma che negli anni non ha mai investito realmente su di lui spedendolo regolarmente a giocare in prestito: ora, evidentemente, ha fiutato l’affare e vuole ricavare quanto più possibile dalla sua cessione. La trattativa va avanti da un po’ e da oltre un mese è entrata nella fase calda, ma serve lo sprint: l’offerta del Napoli si aggira intorno ai 4-5 milioni più bonus e Leo è un alleato. Leo che in Nazionale è stato stuzzicato molto spesso dai media norvegesi al seguito, ma sia lui sia il suo manager Jim Solbakken hanno dribblato con puntualità l’argomento tinto d’azzurro. L’altro Solbakken, Stale, il ct della Norvegia, s’è invece fatto sfuggire qualcosa: “Ho una sensazione su Ostigard…”. Cioè sul Napoli? “Io non ho detto nulla”. E giù risatine.

Fonte: Cds