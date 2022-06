8 gol in 11 partite: Kvaratskhelia eletto miglior giocatore del campionato in Georgia

Khvicha Kvaratskhelia è pronto a prendersi il Napoli dopo aver estasiato i tifosi della Dinamo Butani e della nazionale georgiana in Nations League con gol e giocate da far stropicciare gli occhi: tornato in patria dopo la rescissione del contratto con il Rubin Kazan, gli sono bastati 8 gol in 11 partite per assicurarsi il titolo di miglior giocatore del campionato georgiano. In Georgia non si è ancora concluso il campionato, ma Kvaratskhelia non giocherà le ultime partite per preservarsi in attesa di raggiungere il Napoli e iniziare la sua nuova avventura in Italia. Obiettivo numero uno: impressionare Spalletti dal primo giorno di ritiro.

Fonte: Corriere dello Sport