UFFICIALE – SSC Napoli : ottima news per i tifosi del Napoli

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto il ricorso del Napoli sulla chiusura della Curva A per un turno a partire dal prossimo campionato. La squalifica era avvenuta in seguito agli scontri di Spezia-Napoli, come riportato da TMW. Di seguito il comunicato ufficiale: “[…] Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, annulla la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore denominato Curva A dello Stadio Diego Armando Maradona privo di spettatori. Ridetermina la sanzione dell’ammenda in 50 mila euro con diffida”.